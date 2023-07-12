RuStore запустил возможность загрузки приложений через API

Инструмент позволяет автоматизировать загрузку новых продуктов и оперативнее взаимодействовать с пользователями, сообщили в пресс-службе компании

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Отечественный магазин приложений RuStore запустил инструмент для разработчиков приложений, который позволяет автоматизировать загрузку новых продуктов при помощи программного интерфейса приложений (API). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе VK.

"Российский магазин приложений RuStore выпустил API для публикации и работы с отзывами и рейтингами. Инструмент позволяет автоматизировать загрузку новых продуктов и оперативнее взаимодействовать с пользователями", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что API позволяет загрузить файлы формата APK (формат установочного файла для систем на базе Android - прим. ТАСС), описания, скриншоты и иконки приложений, а также создавать и удалять черновики приложений. "Это позволяет полностью автоматизировать процесс публикации и значительно сократить время загрузки", - отметили в VK.

Кроме того, API для работы с отзывами и рейтингами дает возможность отвечать на отзывы пользователей, опубликованные в магазине приложений, и получать всю информацию об отзывах не только в рамках рабочей консоли RuStore, но и интегрировать в собственные системы для работы с отзывами пользователей. "Получение актуальных оценок позволит компаниям автоматизировать аналитику по работе с приложениями и следить как каждое из обновлений влияет на рейтинг. Разработчик всегда будет оставаться на связи со своей аудиторией. Паблишеры также могут выгружать аналитику отзывов и рейтингов для последующего анализа и улучшать свои продукты", - считают в VK.