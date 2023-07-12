Росалкогольрегулирование может запретить регистрацию алкоголя с подменой вида в названии

Также предлагается предусмотреть "технологию полного цикла производства пивных напитков" и установить запрет на их производство из закупаемого пива, исключив возможность приобретения сырья у другого лица

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Росалкогольрегулирование предложило запретить регистрацию алкогольной продукции, название которой "подменяет" ее вид, например "Мистер сидр". Об этом заявил руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игорь Алешин.

"Установить запрет на регистрацию в ЕГАИС алкогольной продукции с наименованием, предполагающим "подмену" ее вида, например, пивной напиток "виски кола" и, как сейчас, "Мистер сидр", - сообщил Алешин в ходе выступления на расширенном заседании комитета Совета Федерации.

Как указывается в презентации к выступлению, в качестве иных предложений в отраслевое законодательство предлагается предусмотреть "технологию полного цикла производства пивных напитков", а также установить запрет на производство пивных напитков из закупаемого пива, исключив возможность приобретения сырья для их производства у другого лица. Кроме того, предлагается ввести минимальные цены на пивоваренную продукцию.

В презентации также предлагается в рамках ЕГАИС или ГИС МТ создать реестр оптовых организаций в сфере оборота пива и пивных напитков, а также сидра, пуаре, медовухи для снижения нелегального оборота и обеспечения достоверного учета всех подконтрольных лиц и мест осуществления деятельности.

О первых случаях отравления спиртным напитком "Мистер сидр" стало известно 5 июня. В ряде регионов экспертиза показала наличие в сидре метанола. СК возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Суд в Ульяновске 6 июня арестовал на два месяца самарского предпринимателя Анара Афата оглы Гусейнова, обвиняемого в производстве "Мистера сидра".

Как сообщал журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко, на 17 июня общее число отравившихся суррогатным сидром в России возросло до 106, из них 36 умерли, в том числе ребенок.