Запрет на покупку иностранных беспилотников для госзаказа введут до конца года

Требования по локализации беспилотников представят осенью, сообщил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Запрет на покупку иностранных беспилотников в РФ в рамках госзаказа планируется ввести до конца текущего года, сообщил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков в ходе выставки "Иннопром-2023".

"По осени же до конца года введем режим запрета, ограничения, на покупку иностранных беспилотников для целей реализации государственного гражданского заказа", - сказал он.

Осьмаков отметил, что осенью также будут представлены требования по локализации беспилотников. Национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем будет представлен 1 сентября 2023 года.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема "Иннопром-2023" - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной-партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.