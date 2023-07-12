ГАС "Выборы" полностью развернули в ЛНР и Херсонской области

Единый день голосования пройдет 10 сентября

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Государственная автоматизированная система (ГАС) "Выборы" полностью развернута в Луганской Народной Республике и Херсонской области. Об этом на заседании Центризбиркома РФ сообщил глава Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК РФ Александр Сокольчук.

"Система ГАС "Выборы" полностью развернута в Луганской Народной Республике и Херсонской области, в Херсонской области последние работы завершились вчера. Говоря про формирование территориальных избирательных комиссий (ТИК), в Запорожской области не сформирован только один ТИК, эту проблему решим до конца недели. Наибольшие проблемы в Донецкой Народной Республике, а именно в Мариуполе, Ясиноватой и Горловке", - сказал Сокольчук.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.