В Москве производитель ветпрепаратов увеличил их выпуск на 20% благодаря нацпроекту

В результате компания без привлечения дополнительных ресурсов смогла снизить время производственного цикла в пилотном потоке на 39%

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Производитель в Москве нарастил выпуск ветеринарных препаратов на 20% благодаря участию в национальном проекте "Производительность труда". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"Московская компания "Апиценна", один из ведущих в России производителей ветеринарной фармацевтики, увеличила на 20% выпуск инъекционных лекарственных препаратов для животных благодаря национальному проекту "Производительность труда". В качестве пилотного потока для реализации первого этапа нацпроекта предприятием было выбрано производство инъекционных лекарственных препаратов для животных", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что с помощью методик бережливого производства эксперты Регионального центра компетенций Москвы выявили и устранили основные виды производственных потерь: избыточное хранение неиспользуемых запасов, простой оборудования и излишние перемещения в процессе производства. Помимо этого, на предприятии были оптимизированы рабочие процессы, в частности операторов участка розлива лекарственных препаратов, а также внедрено адресное хранение.

В результате компания без привлечения дополнительных ресурсов смогла снизить время производственного цикла в пилотном потоке на 39% - с 90 до 55 часов, а производство продукции увеличить на 20% - с 147 до 177 флаконов препарата в час на одного оператора. Общий экономический эффект компании "Апиценна" от участия в нацпроекте "Производительность труда" превысил 70 млн рублей.

"Сейчас компания распространяет полученный на пилотном потоке опыт на все остальные участки производства. Для этих целей 69 сотрудников компании прошли обучение методикам бережливого производства и подготовлены три сертифицированных внутренних тренера", - добавили в пресс-службе.

Национальный проект "Производительность труда" - мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024 года в нем сможет принять участие 441 предприятие.