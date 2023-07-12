"Яндекс" во II полугодии 2022 года удалил почти 150 тыс. ссылок из поиска

Компания сделала это по требованию Роскомнадзора

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. "Яндекс" с июля по декабрь 2022 года удалил из поиска почти 150 тыс. ссылок по требованию Роскомнадзора. Это следует из отчета о прозрачности IT-компании.

"С июля по конец декабря 2022 года "Яндекс" удалил из поиска 149,364 тыс. ссылок", - говорится в отчете. Компания обязана удалять из результатов поиска ссылки, внесенные в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора - они удаляются автоматически при попадании в реестр. Кроме того, "Яндекс" по требованию ведомства удаляет запрещенный контент со своих серверов.

За отчетный период "Яндекс" также получил 24,2 тыс. запросов на раскрытие информации, почти на 5 тыс. из них компания ответила отказом. Большинство запросов касались сервиса такси (13,8 тыс.), "Яндекс почты" (5,4 тыс.) и "Яндекс еды" (2,3 тыс.). Наименьшее их число пришлось на медиасервисы - 46.

Что касается запросов от пользователей на удаление данных, их за июль - декабрь 2022 года их число достигло 130,377 тыс. "Яндекс" также получил 680 запросов на их скачивание.

Кроме того, "Яндекс" удалил из поиска 17,4 млн ссылок по запросам правообладателей.