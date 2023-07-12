Силуанов: Россия выходит по нефтегазовым доходам на базовый уровень, учтенный в бюджете

Глава Минфина напомнил, что "доллар подрос в цене, цены на нефть снизились"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Россия выходит по объему нефтегазовых доходов на базовый уровень, учтенный в бюджете, сообщил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Доллар подрос в цене, цены на нефть снизились. Поэтому, если посмотреть по объему нефтегазовых доходов, кстати говоря, цена на газ тоже припала, то мы сейчас выходим, будем так говорить, на базовый уровень нефтегазовых доходов, учтенных в бюджете", - сказал министр.

Ранее Силуанов говорил, что министерство рассчитывает выполнить план по нефтегазовым и ненефтегазовым поступлениям в федеральный бюджет в текущем году.

По предварительным данным Минфина, нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь - июнь сократились на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 3,38 трлн руб., что связано с высокой базой сравнения прошлого года, снижением цен на нефть марки Urals, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа. "Месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на траекторию, соответствующую их базовому уровню (8 трлн рублей в год)", - сообщало министерство.