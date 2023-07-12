Минфин не видит рисков для исполнения федерального бюджета в 2023 году

Глава ведомства Антон Силуанов не назвал объем и процентное соотношение перераспределения расходов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Минфин РФ не видит рисков для исполнения бюджетных обязательств в 2023 году, заявил журналистам глава министерства Антон Силуанов, комментируя перераспределение средств.

"Про этот год - в целом, мы выйдем на наши плановые задачи, поэтому каких-то особых рисков исполнения всех наших обязательств у нас нет. Мы все первоочередные обязательства выполним и найдем деньги на новые задачи, которые необходимо решать. А по следующей трехлетке - мы сейчас как раз с правительством отрабатываем, вместе с нашими коллегами по правительству, задачи по мобилизации ресурсов. Как обычно бюджетный процесс всегда идет", - сказал Силуанов.

При этом министр не уточнил объем перераспределения бюджетных средств.

"В этом году у нас нет серьезных опасений за исполнение бюджета. В части всех базовых решений у нас проблем нет, мы все сделаем. В части дополнительных - ресурсы будут найдены", - заверил Силуанов.