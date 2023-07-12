Минфин не исключает изменения объема дефицита бюджета России в 2023 году

Глава министерства Антон Силуанов не уточнил диапазон колебаний

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Минфин России не исключает изменения дефицита федерального бюджета в 2023 году "как в одну, так и в другую сторону". Об этом сообщил журналистам глава министерства Антон Силуанов.

"Экономика подвижная. Дефицит тоже может чуть-чуть измениться. Как в одну, так и в другую сторону", - сказал глава Минфина, отвечая на вопрос по прогнозу дефицита в текущем году. При этом он не уточнил диапазон колебаний объема дефицита бюджета РФ.

Согласно закону о бюджете РФ, доходы в 2023 году запланированы в размере 26,13 трлн рублей, расходы - 29,05 трлн рублей, дефицит - 2,92 трлн рублей. При этом по данным Минфина, дефицит федерального бюджета РФ в январе - июне предварительно составил 2,59 трлн руб., снизившись с 3,41 трлн руб. за январь - май 2023 года.