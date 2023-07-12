Цифровой аналог ГАС "Выборы" протестируют в качестве резервной системы в сентябре

Изначально ее планировали ввести в эксплуатацию в 2022 году

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Цифровой аналог государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы" протестируют в единый день голосования в сентябре в качестве резервной системы. Об этом на заседании Центризбиркома РФ в среду сообщил глава Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК РФ Александр Сокольчук.

3 июля председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что цифровой аналог ГАС "Выборы" будет готов к президентским выборам 2024 года.

"В единый день голосования мы попробуем параллельно [с действующей ГАС "Выборы"] использовать новую цифровую платформу, это нужно для ее подготовки к президентским выборам в 2024 году", - сказал Сокольчук.

Концепция создания новой цифровой платформы была принята на заседании Центризбиркома РФ в декабре 2020 года, изначально систему планировалось ввести в эксплуатацию в 2022 году.