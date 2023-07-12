В Думу внесли законопроект о порядке признании ценных бумаг из новых регионов российскими

Согласно документу, особенности госрегистрации выпусков акций акционерных обществ, учета прав на такие акции в связи с принятием в РФ новых субъектов будут установлены Центробанком

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о процедуре государственной регистрации ценных бумаг (акций и облигаций), которые были выпущены компаниями, расположенными в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях до их вхождения в состав РФ, для того, чтобы признать их российскими. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Ранее законом была установлена процедура включения в российский гражданский оборот юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, действующих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области. Также был закреплен порядок и сроки внесения необходимых сведений в Единый государственный реестр юридических лиц и Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей субъектами предпринимательской деятельности, чьи постоянно действующие исполнительные органы находятся на территории соответствующих субъектов РФ, а также был установлен порядок приведения в соответствие с законодательством РФ учредительных документов.

Вместе с тем остался не урегулирован вопрос о необходимости госрегистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг (акций, облигаций) тех организаций, которые решили работать на территории РФ в качестве российских юрлиц. Законопроект призван устранить указанный пробел, указал сенатор Андрей Клишас, один из авторов законопроекта.

Докумнтом предусматривается, что сведения о юридических лицах, если в их документах есть указание на то, что они являются акционерными обществами, могут быть внесены в ЕГРЮЛ только в случае представления документа, подтверждающего присвоение Банком России выпуску (выпускам) акций этого юридического лица регистрационного номера. Кроме того, выпуски акций акционерных обществ, которые уже привели свои учредительные документы в соответствие с законодательством РФ, подлежат государственной регистрации в Банке России.

Также предусматривается, что акции таких юрлиц, если их регистрация была осуществлена до принятия соответствующей территории в состав РФ и образовании нового субъекта РФ, признаются акциями российских эмитентов при условии госрегистрации выпуска акций таких эмитентов, номинальная стоимость которых выражена в валюте РФ, Банком России. Облигации, если их регистрация была осуществлена до принятия соответствующей территории в состав РФ и образовании нового субъекта РФ, признаются облигациями российских эмитентов при условии приведения ими своих учредительных документов в соответствие с законодательством РФ.

Помимо этого, предусматривается, что особенности госрегистрации выпусков акций акционерных обществ, учета прав на такие акции в связи с принятием в РФ новых субъектов Российской Федерации будут установлены Банком России.