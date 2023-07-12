Налогоплательщики новых регионов России заплатили около 64 млрд рублей налогов

Заместитель главы Федеральной налоговой службы Константин Чекмышев отметил, что крупная часть этой суммы была выплачена именно в региональные бюджеты

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Налогоплательщики в четырех новых регионах России на данный момент заплатили уже почти 64 млрд рублей налогов. Об этом в среду сообщил заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Константин Чекмышев, не уточнив период выплат.

"Почти 64 млрд рублей у нас налогоплательщики заплатили в четырех новых регионах", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Чекмышев отметил, что крупная часть этой суммы была выплачена именно в региональные бюджеты. "Это больше 26 млрд рублей", - уточнил он, указав, что во внебюджетные фонды было выплачено 29 млрд рублей.