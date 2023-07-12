Григоренко: возобновление проверок общепита не повлияет на недобросовестные компании

Вице-премьер - руководитель аппарата правительства заявил, что задача контрольных и надзорных органов - реагировать на возможные нарушения как можно раньше, "до нарушений"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Отмена моратория на проведение проверок для бизнеса, работающего в сфере общественного питания, не повлияет на недобросовестных предпринимателей и не позволит избежать случаев отравления. Такое мнение на пленарном заседании Госдумы высказал вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"На сегодняшний день мораторий не является препятствием для проведения проверок. Речь идет о том, что, если у надзорного органа есть информация, которая в рамках риск-ориентированной модели позволяет сделать вывод, что что-то где-то нарушается, то тогда, пожалуйста. <…> Мы должны понимать, что такие случаи, они находятся за гранью разумного и за гранью исполнения законодательства. <…> Постоянными проверками их, к сожалению, не отловить", - сказал он, отвечая на вопрос первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой о том, возможно ли возобновление проверок в отношении поставщиков и организаторов питания в школах после случаев отравления детей, в том числе недавнего инцидента с 36 детьми в детских садах Орска Оренбургской области.

По словам вице-премьера, задача контрольных и надзорных органов - реагировать на возможные нарушения как можно раньше, "до нарушений". "Мы пытаемся решить эту проблему именно системой, которая позволит выявлять эти случаи, видеть такие ситуации и тут же на них реагировать. <…> Если в таком формате подходить к контролю и надзору, то тогда, в идеальном мире, у нас не должно быть таких случаев, потому что контрольно-надзорные органы будут реагировать <…> до наступления [нарушений]", - пояснил Григоренко.

При этом он отметил, что от проведенных в 2022 году 339 тыс. проверок юридических лиц треть приходится на социальные учреждения, порядка 20% - на объекты строительства, и менее оставшейся половины - на бизнес. По его данным, в российский реестр юридических лиц сегодня внесено более 3,2 млн организаций. Также зарегистрировано 3,6 млн индивидуальных предпринимателей.

"Когда говорят о том, что давайте проверками наведем порядок - не наведем мы проверками в 6 млн 800 тыс. субъектах предпринимательской деятельности порядок. Смысл проверки абсолютно не в этом, смысл проверки в том, что это исключительная мера, когда по-другому навести порядок невозможно", - добавил вице-премьер.

О моратории

Правительство РФ в декабре продлило мораторий на проведение проверок бизнеса на 2023 год. В отношении объектов чрезвычайно высокого и высокого категорий риска контрольные органы будут проводить проверки на основании специальных индикаторов. В настоящее время действующим законодательством все риски разделены на шесть категорий - от низкого риска до чрезвычайно высокого.