На Чукотке запустили пилотный проект по внедрению малых гидроэлектростанций

Размер инвестиции составит 5 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Пилотный проект по внедрению малых бесплотинных гидроэлектростанций для промышленных предприятий создадут в Чукотском автономном округе (ЧАО) при поддержке корпорации развития Дальнего Востока и Арктики", размер инвестиции составит 5 млрд рублей. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, ООО "Генерация", ООО "Голдарктик" и ООО "Глобал гидро рус" в рамках международной промышленной выставки "Иннопром".

"Мы очень рады подписанному сегодня соглашению, это дает фактически старт нового этапа внедрения локальной генерации с помощью малых ГЭС, мы считаем это очень перспективным направлением и будет всячески поддерживать и инвесторов и поставщиков оборудования такой локализации производства территории Дальнего Востока и Арктики", - сказал управляющий директор Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" Андрей Шарафутдинов.

Генеральный директор ООО "Глобал гидро рус" Николай Сафронов также отметил, что это первый проект такого рода электростанций, технологии были переданы компании из дружественных стран, сейчас компания подготовила локализацию оборудования в Татарстане. Реализация проекта, по словам Сафронова, займет два года.

Генеральный директор ООО "Генерация" Александр Курчатов отметил, что технология деривационной гидрогенерации является самой экологически чистой и дружелюбной для речной экосистемы. "Я бы назвал его (соглашение - прим.ТАСС) историческим, потому что данная технология пока в Российской Федерации не применялось, это деривационные гидрогенерации", - сказал он.

О выставке

Выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В текущем году она открыта с 10 по 13 июля, ее главная тема - "Устойчивое производство: стратегии обновления". На площадке выставки также проходит VII российско-китайская выставка "Экспо", программа мероприятия посвящена актуальным направлениям сотрудничества между странами. В качестве страны - партнера выставки выступает Белоруссия.