Reuters: Audi ведет переговоры о покупке китайских платформ для электромобилей

По информации агентства, компания стремится сократить разрыв между показателями продаж своей продукции и ведущих компаний-производителей электрокаров - в том числе Tesla, и китайских конкурентов, таких как Nio

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Немецкая автомобильная компания Audi ведет переговоры с китайской государственной корпорацией SAIC о покупке платформы для электромобилей. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По этой информации, Audi стремится сократить разрыв между показателями продаж своей продукции и ведущих компаний-производителей электрокаров - в том числе Tesla, и китайских конкурентов, таких как Nio. Продажи электрокаров Audi в Китае за первый квартал этого года составили чуть более 3 тыс. единиц, в то время как BMW продала 21 646 электромобилей, а Tesla около 137 429 автомобилей, свидетельствуют данные отраслевого органа Китайской ассоциации автопроизводителей.

Представители обоих концернов отказались от каких-либо комментариев по поводу сделки. Ее цена также остается неизвестной, однако переговоры по данному вопросу находятся на продвинутой стадии, сообщили источники.

По данным агентства, Audi ведет переговоры о приобретении платформы для электромобилей одновременно с несколькими производителями, однако конкретные названия брендов остаются неизвестными.

Это не первое сообщение о попытках Audi закрепиться на китайском рынке электромобилей. Так, представители компании сообщали о планах с 2024 года наладить производство электромобилей на базе платформы PPE (Premium Platform Electric), разработанной совместно с компанией Porsche. Глава Audi Маркус Дюсман подчеркивал, что это решение нацелено на китайский рынок и "подчеркивает его стратегическую важность" для корпорации. При этом Audi уже собирает автомобили в КНР на совместном предприятии компаний Volkswagen и FAW.