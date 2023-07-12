В Новосибирской области план ремонтных работ на дорогах вырастет почти на 20% в 2023 году

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский добавил, что объем дорожного фонда - 31 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 12 июля. /ТАСС/. План ремонтных работ на дорожных объектах Новосибирской области, которые будут выполнены в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2023 году, вырастет почти на 20% - до 372,5 км. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

"В этом году у нас объем 372,5 км, в прошлом году это было 312 км, то есть плюс 60 км в этом году", - сказал Костылевский.

Он добавил, что объем дорожного фонда в этом году - 31 млрд рублей. В эксплуатацию будет введен 121 объект. По итогам года 47,4% дорог в регионе должны соответствовать нормативным требованиям.

Из 372,5 км, запланированных на 2023 год, 114 км - дороги с наибольшей интенсивностью движения, которые соединяют регион с другими субъектами РФ и сопредельными государствами. В этом году семь объектов уже введены в эксплуатацию, на 20 объектах работы практически завершены.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году: до 4 погибших на 100 тыс. населения. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, начали реализовываться в 2019 году.