12 июля, 11:32,
обновлено 12 июля, 11:49
"Иннопром"

Минпромторг подготовит обновленный перечень параллельного импорта через два-три месяца

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее подписал постановление, отменяющее ответственность за параллельный импорт

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Минпромторг РФ планирует подготовить обновленный перечень товаров для параллельного импорта через два-три месяца. Об этом рассказал журналистам первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков в кулуарах международной выставки "Иннопром".

Читайте также
ТАСС объясняет
Все параллельно: почему россияне не останутся без фирменных товаров

"Думаю, что через пару-тройку месяцев выйдем с новым приказом", - заявил Осьмаков.

В начале марта 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, отменяющее ответственность за так называемый параллельный импорт. Правительство разрешило ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей. В начале мая опубликовали перечень товаров для параллельного импорта, в который вошли 56 групп товаров - автокомплектующие, одежда и косметика, техника и смартфоны, причем как определенных брендов, так и в целом категории товаров. Одним из принципов формирования перечня стала защита интересов отечественных потребителей продукции тех иностранных компаний, которые покинули российский рынок в условиях санкций. 

Теги:
Россия"Иннопром"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация