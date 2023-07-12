Минпромторг подготовит обновленный перечень параллельного импорта через два-три месяца

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее подписал постановление, отменяющее ответственность за параллельный импорт

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Минпромторг РФ планирует подготовить обновленный перечень товаров для параллельного импорта через два-три месяца. Об этом рассказал журналистам первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков в кулуарах международной выставки "Иннопром".

"Думаю, что через пару-тройку месяцев выйдем с новым приказом", - заявил Осьмаков.

В начале марта 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, отменяющее ответственность за так называемый параллельный импорт. Правительство разрешило ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей. В начале мая опубликовали перечень товаров для параллельного импорта, в который вошли 56 групп товаров - автокомплектующие, одежда и косметика, техника и смартфоны, причем как определенных брендов, так и в целом категории товаров. Одним из принципов формирования перечня стала защита интересов отечественных потребителей продукции тех иностранных компаний, которые покинули российский рынок в условиях санкций.