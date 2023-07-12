Jagermeister планируют исключить из параллельного импорта

Как отметили в Минпромторге, решение приняли на основании обращения Калужского ликероводочного завода "Кристалл"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Минпромторг планирует исключить продукцию Mast-Jagermeister SE из перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"В настоящее время Минпромторгом России готовится обновленная версия перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, в которой продукция Mast-Jagermeister SE будет исключена", - говорится в сообщении.

Как рассказали в министерстве, на основании обращения Калужского ликероводочного завода "Кристалл" Минпромторг России запросил позиции отраслевых регуляторов по вопросу исключения продукции немецкого производителя алкоголя Mast-Jagermeister SE из перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта.

"Ответственные ФОИВы [федеральные органы исполнительной власти] предоставили консолидированную позицию по данному вопросу - с учетом производственных возможностей российских компаний исключение продукции немецкого производителя алкоголя Mast-Jagermeister SE из соответствующего перечня возможно", - отметили в пресс-службе министерства.

Ранее Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" обратился в правительство РФ с просьбой исключить травяной ликер (биттер) германской компании Mast-Jаgermeister из перечня товаров для параллельного импорта.

В ноябре 2022 года Jаgermeister официально приостановил поставки своего ликера в Россию. В декабре 2022 года Mast-Jаgermeister потребовал от оптовиков и торговых сетей прекратить продажу биттеров калужского ликеро-водочного завода "Кристалл" под брендами Alter Heiler и Konig Heiler, назвав продукцию контрафактной. Однако весной этого года Федеральная антимонопольная служба РФ выдала Jаgermeister предупреждение из-за требований к заводу "Кристалл" прекратить продажу этих биттеров.