В правительстве усилят работу по вовлечению предприятий в подготовку кадров

Глава Минтруда Антон Котяков отметил, что в Алтайском крае удалось достичь показателя по молодежной безработице на уровне менее 7% благодаря активной работе местных предприятий и властей

БАРНАУЛ, 12 июля. /ТАСС/. Правительство РФ планирует консолидировать усилия и опыт промышленных предприятий и учреждений среднего специального и высшего образования при подготовке кадров под конкретные запросы. Об этом заявил на предприятии "Сибэнергомаш" в среду министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе рабочей поездки в Алтайский край.

"Предприятия должны быть вовлечены в формирование образовательного процесса, государственной образовательной программы, чтобы под конкретный запрос готовились специалисты. Сейчас мы с коллегами из Минобрнауки РФ, из Минпросвещения РФ работаем, чтобы консолидировать опыт промышленных предприятий и учреждений среднего профессионального образования и высших учебных заведений. Тогда можно будет предприятиям сразу получать квалифицированных молодых ребят", - сказал Котяков.

Он добавил, что в Алтайском крае благодаря активной работе местных предприятий и властей, удалось достичь показателя по молодежной безработице на уровне менее 7%, что ниже, чем в среднем по России. В частности, для молодых специалистов из других регионов доступны программы поддержки ипотечного кредитования и компенсации арендной платы за жилье. "Это и хорошее подспорье с точки зрения реализации нацпроекта "Демография". Когда молодой человек имеет постоянное место работы с хорошей заработной платой, может приобрести собственное жилье, появляется желание завести семью", - добавил Котяков.