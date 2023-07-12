НЛМК вывел на проектную мощность завод в Индии

Монтажные и пуско-наладочные работы были задержаны из-за коронавирусных ограничений и дополнительных локальных изменений инфраструктуры

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) во втором квартале этого года вывел на проектную мощность завод по производству трансформаторной стали в Индии, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Завод в Индии запущен, во втором квартале реализован выход производства на проектную мощность. Монтажные и пуско-наладочные работы были задержаны из-за коронавирусных ограничений и дополнительных локальных изменений инфраструктуры", - сообщили в пресс-службе.

В 2021 году группа НЛМК сообщила, что приступила к монтажу металлоконструкций нового завода по производству трансформаторной стали в индийском штате Махараштра. Мощность завода, по оценкам компании, составляет 64 тыс. тонн трансформаторной стали в год, инвестиции группы в строительство завода оценивались в $100-150 млн.

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания, один из крупнейших производителей стальной продукции в России. Производственные активы группы расположены в России, Европе и США. Основной акционер НЛМК - Владимир Лисин, который владеет 79,3% акций через Fletcher Group Holdings Limited. В свободном обращении находится 20,7% акций компании.