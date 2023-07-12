В аэропорту Кутаиси построят новую ВПП для широкофюзеляжных самолетов

Ориентировочная стоимость проекта составляет более $1 млн

ТБИЛИСИ, 12 июля. /ТАСС/. Предприятие "Объединение аэропортов Грузии" объявило тендер на строительство новой взлетно-посадочной полосы в Кутаисском международном аэропорту, предназначенной для широкофюзеляжных самолетов. Об этом говорится в тендерной документации, опубликованной на сайте госзакупок Грузии.

"Новая взлетно-посадочная полоса с учетом будущей перспективы должна быть спроектирована для воздушных судов с кодом E. Новая ВПП и рулежные дорожки в условиях кутаисского аэропорта должны быть рассчитаны на воздушные суда типа "Боинг 747-400, 747-800", - говорится в тендерной документации.

Ориентировочная стоимость проекта составляет более 2,7 млн лари (более $1 млн). Прием заявок завершится 21 июля.

Современный Кутаисский международный аэропорт введен в эксплуатацию в 2012 году. По данным Агентства гражданской авиации Минэкономики Грузии, в первом полугодии 2023 года он обслужил 667,3 тыс. пассажиров, что на 103% больше аналогичных данных за 2022 год.