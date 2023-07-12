Сбер расширил функционал нейросети Kandinsky

Она теперь может создавать фотореалистичные изображения с более высоким разрешением и изменять соотношение сторон при генерации

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Обновленная версия нейросети Kandinsky может создавать фотореалистичные изображения с более высоким разрешением и изменять соотношение сторон при генерации. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка.

"С новой версией генеративной модели Сбера - Kandinsky 2.2 - теперь можно создавать фотореалистичные изображения с более высоким разрешением и изменять соотношение сторон при генерации. Значительного прироста качества удалось достигнуть при создании портретов. Для дообучения нейросети использовался датасет в размере 1,5 млрд пар "текст - изображение". Это на 300 млн больше, чем в предыдущей версии - Kandinsky 2.1", - отмечается в сообщении.

Кроме того, новая версия модели научилась генерировать стикеры, из которых можно собирать полноценные стикерпаки в Telegram. "Также бот Kandinsky 2.2 теперь способен изменять по текстовому описанию отдельные объекты или элементы на изображениях, сохраняя композицию исходной иллюстрации. Это стало возможным благодаря внедрению в модель специального структурного блока управляемых изменений - ControlNet", - уточнили в пресс-службе.

Как отметил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, обновленная версия нейросети способна создавать новые художественные смыслы и интерпретации. "Как и предыдущая версия, Kandinsky 2.2 находится в открытом доступе, так что протестировать ее можно совершенно бесплатно", - добавил банкир, его слова привела пресс-служба банка.

В июне 2022 года Сбер выпустил первую версию своей нейросети Kandinsky. Тогда особенностью сервиса была работа на русском языке. Вторая версия появилась в ноябре того же года.

Kandinsky 2.2 понимает запросы на русском и английском языках, умеет рисовать более чем в 20 стилях, смешивать несколько рисунков, стилизовать изображение по текстовому описанию, генерировать изображения, похожие на заданные, дорисовывать недостающие части картинки (inpainting), создавать картины в режиме бесконечного полотна (outpainting).