Номинантам премии "Молодой промышленник года" предложили размещение на платформе МСП

Соглашение о взаимодействии между Межрегиональным союзом "Клуб молодых промышленников" и "Федеральной корпорацией МСП" подписали на "Иннопроме"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. 100 номинантов премии "Молодой промышленник года", учрежденной межрегиональным союзом "Клуб молодых промышленников", получат возможность размещения на информационной платформе Корпорации МСП без дополнительных проверок. Об этом сообщил член правления, заместитель генерального директора Корпорации МСП Никита Банцекин во время подписания соглашения с Клубом молодых промышленников" на "Иннопроме".

Соглашение о взаимодействии между Межрегиональным союзом "Клуб молодых промышленников" и "Федеральной корпорацией МСП" подписано на промышленной выставке.

"Вручение премии "Молодой промышленник года" в рамках "Клуба молодых промышленников" проходит уже второй раз, ее масштабы увеличиваются. Впечатленные тем, как все это происходит, <…> мы (Корпорация МСП - прим. ТАСС) хотим добавить еще свой бонус - поместить 100 отобранных молодых промышленников <…> на нашу цифровую платформу Корпорации МСП с тем, чтобы они могли увеличить масштабы предложений своей продукции, расширить рынки, поднять качество своей работы, и без дополнительной проверки принять их в реестр проверенных поставщиков, которые там есть", - сказал Никита Банцекин.

Для того чтобы зарегистрироваться на государственной платформе МСП.РФ, предприниматель должен определить рейтинг своего бизнеса, скоринг проходит по 35 параметрам для юридических лиц и по 15 - для индивидуальных предпринимателей.

Председатель правления "Клуба молодых промышленников" Антон Ковалев отметил, что совместно с Корпорацией МСП союз собирается провести биржу в августе в Москве, а также в сентябре в Белоруссии. "В августе мы запланировали большую биржу субконтрактации в Москве при поддержке, в том числе корпорации МСП и министерства промышленности и торговли Российской Федерации, и появилось предложение провести подобную выставку в Минске в сентябре, там будет проходить большой форум, в рамках которого мы соберем коллег промышленников, кому интересно взаимодействие с крупным и средним бизнесом в Белоруссии, сформируем делегацию и привезем их", - рассказал Ковалев.

Премия "Молодой промышленник года" учреждена межрегиональным союзом "Клуб молодых промышленников" и проводится при поддержке Минпромторга РФ. В ней участвуют специалисты, желающие заявить о себе на федеральном уровне, получить коммуникации с ведущими промышленными предприятиями России. В 2023 году число заявок на участие в премии выросло в 1,5 раза. Всего организаторы получили 600 заявок, большинство которых поступило из Московской области. В 2023 году в премии впервые приняли участие специалисты из новых регионов РФ.