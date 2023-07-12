12 июля, 12:59

El Pais: Испания изучит препараты от ожирения, якобы вызывающие мысли о суициде

REUTERS/ Jim Vondruska/ Illustration
© REUTERS/ Jim Vondruska/ Illustration

По информации издания, речь идет в том числе о препаратах Ozempic и Saxenda

МАДРИД, 12 июля. /ТАСС/. Испанское агентство по контролю за лекарственными средствами и медицинскими изделиями (AEMPS) присоединилось к европейскому расследованию в отношении нескольких препаратов на предмет возможных побочных эффектов, которые не указаны в инструкциях по применению. Об этом сообщила в среду газета El Pais.

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По ее информации, речь идет в том числе о препаратах - агонистах рецепторов ГПП-1, в частности, медикаментах Ozempic и Saxenda. Расследование было начато после предупреждения, распространенного Европейским агентством лекарственных средств. Оно последовало в результате выявления Исландией трех пациентов, которые принимали эти препараты и у которых возникли мысли о самоубийстве и членовредительстве.

Как уточняет издание, Ozempic является лекарством от диабета с действующим веществом семаглутидом, которое также широко используется для похудения. Saxenda тоже применяется для потери веса, хотя является менее эффективным препаратом, пишет газета.

По данным агентства, на данный момент причинно-следственная связь между случившимся и приемом препаратов датской компании Novo Nordisk не подтверждена.

  

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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