В Иркутской области открыли первую линию нового завода по производству рапсового масла

Продукт планируется поставлять в разные регионы России, а также в Китай

ИРКУТСК, 12 июля. /ТАСС/. Первую линию завода по переработке масличных культур и производства рапсового масла запустили в работу в среду в Иркутской области. Предприятие ежегодно будет перерабатывать 50 тыс. тонн сырья, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Первую линию завода по переработке масличных культур и производству рапсового масла запустили в поселке Залари. <…> Новое производство открылось на базе ООО "Забайкальский агрохолдинг". Мощность составит 50 тыс. тонн сырья в год. На предприятии используют метод прессования и экстракции сырья", - говорится в сообщении.

Участие в запуске линии приняли первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, которая в среду работает в регионе, и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Сегодня начал свою работу цех прессования, планируется перерабатывать до 150 тонн сырья в сутки. В ближайшее время предстоит наладка оборудования, выравнивание всех производственных процессов. Потом будет запущен цех экстракции, который позволит проводить более глубокую обработку сырья", - приведены в сообщении слова Кобзева.

Рапсовое масло с завода планируется поставлять в разные регионы России, а также в Китай. Планируется, что продаваться будет также жмых и шрот, которые образуются при производстве масла. Это вторичная продукция и она востребована при производстве кормов для сельскохозяйственных животных.

В Иркутской области за последние пять лет в 7,6 раза вырос объем валового сбора рапса.