На Урале "ВСМПО-Ависма" намерен построить сортопрокатный комплекс

Объем инвестиций в реализацию проекта оценили в 21 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Корпорация "ВСМПО-Ависма"построит в особой экономической зоне "Титановая долина" в Свердловской области сортопрокатный комплекс. Строительство планируют начать в 2023 году, сообщили в пресс-службе корпорации по итогам подписания соответствующего соглашения на международной промышленной выставке "Иннопром".

"Корпорация "ВСМПО-Ависма" в лице дочернего предприятия ООО "ВСМПО-Новые Технологии" и ОЭЗ "Титановая долина" подписали соглашение о намерениях реализации инвестиционного проекта по строительству сортопрокатного комплекса на площадке особой экономической зоны в Верхней Салде. Реализация проекта начнется уже в этом году, старт производства запланирован на 2027 год", - говорится в сообщении с уточнением, что объем инвестиций составит более 21 млрд рублей.

Планируемая площадь комплекса составит 50 тыс. кв. м, на производстве создадут более 300 рабочих мест. Кроме того, создадут необходимую инженерную инфраструктуру - котельную, водоподготовку, склад и другое. "Появление новых мощностей позволит наладить серийное производство новой титановой продукции малого диаметра с высоким качеством поверхности для перспективных проектов в авиации, судостроении и медицине, что обеспечит замещение импорта иностранных изделий для отечественной промышленности", - добавили в корпорации.

По словам и.о. гендиректора "ВСМПО-Ависма" Николая Мельникова, комплекс увеличит существующие производственные мощности титанового сортового проката более чем в два раза и обеспечит стратегические отрасли России уникальной высокоточной продукцией. "С появлением нового комплекса мы сможем удовлетворить растущий спрос за счет расширения ассортимента титановой продукции, востребованной в приоритетных отраслях России", - отметил он.

"Титановая долина" - особая экономическая зона промышленно-производственного типа. Первая площадка - "Верхняя Салда" - получила статус на территории Верхнесалдинского городского округа в декабре 2010 года, она рассчитана на крупные производственные проекты. В августе 2018 года статус ОЭЗ получила вторая площадка - "Уктус", расположенная под Екатеринбургом. По состоянию на 1 мая 2023 года объем заявленных инвестиций резидентов составил 52,3 млрд рублей, осуществленных - 22,6 млрд рублей.

ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" является монополистом в отечественной титановой отрасли, выпуская треть всего мирового титана для авиационной промышленности.

Об "Иннопроме"

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В 2023 году мероприятие проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема выставки - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной - партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.