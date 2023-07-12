Уральский турбинный завод намерен поставить модульные турбогенераторы Куйбышевскому НПЗ

Планируемые к поставке две турбины разработали совместно с индийской компанией Triveni Turbines

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Уральский турбинный завод (УТЗ, Екатеринбург) к октябрю 2024 года поставит Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу два модульных турбогенератора мощностью 12 МВт каждый. Соответствующее соглашение заключили на международной промышленной выставке "Иннопром", передает в среду корреспондент ТАСС.

"Уральский турбинный завод имеет значительный опыт производства турбин в классе от 30 до 100 МВт, а подписанный контракт дает старт новому направлению предприятия - производству турбин малой мощности", - сказал на церемонии подписания соглашения председатель совета директоров УТЗ Михаил Лифшиц.

Он добавил, что планируемые к поставке турбины разработали совместно с индийской Triveni Turbines, специализирующейся на производстве турбин малой мощности. "Это позволило нам оптимизировать затраченное время и приложенные усилия конструкторского бюро. Продукт, который мы предложили в рынок, получился очень современным, конкурентоспособным и выгодным. Я уверен, что эти турбины проявят себя у заказчика с самой лучшей стороны", - пояснил он.

АО "Куйбышевский НПЗ" - одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли Самарской области, входит в НК "Роснефть". Проектная мощность НПЗ составляет 7 млн тонн нефти в год. Завод перерабатывает нефть, добываемую компанией в Западной Сибири и Самарской области, специализируется на выпуске высококачественного моторного топлива.

АО "Уральский турбинный завод" - одно из ведущих в России машиностроительных предприятий по проектированию и производству энергетического оборудования. УТЗ был основан в Екатеринбурге в 1938 году и специализируется на выпуске паровых турбин, сервисе и модернизации энергетического оборудования.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В 2023 году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема "Иннопром-2023" - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной-партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.