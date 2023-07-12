В Новосибирске намерены запустить производство умных медицинских кроватей в 2023 году

Директор по развитию компании "Папийон" Игорь Мендзебровский сообщил, что уже готовы шесть опытных образцов

НОВОСИБИРСК, 12 июля. /ТАСС/. Новосибирская компания "Папийон" разработала высокофункциональные кровати для интенсивной терапии с функциями автоматической смены положения пациента. Первая серия из 120 кроватей будет запущена до конца года, рассказал ТАСС в среду директор по развитию компании Игорь Мендзебровский.

"Сейчас мы на этапе выпуска опытных образцов, которые встают на серию. У нас есть партнер - "Медико-биологический союз", мы на их площадке осваиваем производство на первый год. На следующий год планируем начинать стройку [собственного производства]", - сказал Мендзебровский. Он пояснил, что в этом году будет выпущена первая производственная серия из 120 изделий на общую сумму порядка 80 млн рублей. За три - четыре года планируется увеличить объем производства до 2,5 тыс. изделий.

Опытные шесть образцов в ценовом диапазоне от 400 тыс. рублей до 1,8 млн уже изготовлены. Кровати позволяют автоматически менять положение пациента, снижая нагрузку на средний медицинский персонал. Кроме того, в часть изделий интегрированы реабилитационные функции для пациентов после инсультов, инфарктов, получивших травмы и ранения. Кровати позволяют разрабатывать ноги, вертикализировать пациентов, также имеют антипролежневые режимы.

По словам директора, крупные американские и чешские компании, которые занимались поставкой данных изделий, ушли с российского рынка. Запуск собственного производства позволит закрыть потребность медучреждений в оборудовании и существенно снизить его стоимость. Например, турецкие аналоги стоят практически в два раза дороже.

Директор Новосибирского областного инновационного фонда Александр Николаенко рассказал в пресс-центре ТАСС в среду, что этот проект будет представлен на Сибирской венчурной ярмарке, которая пройдет в Новосибирске с 22 по 25 августа, для поиска индустриального партнера для реализации проекта.