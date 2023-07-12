Энергоблок №5 Нововоронежской атомной электростанции остановили на плановый ремонт

Для его проведения задействуют более 300 работников

ВОРОНЕЖ, 12 июля. /ТАСС/. Специалисты Нововоронежской атомной электростанции остановили энергоблок №5 для планово-предупредительного ремонта, сообщила в среду пресс-служба НВАЭС.

"Энергоблок №5 Нововоронежской АЭС отключен от сети для проведения планово-предупредительного ремонта. Его продолжительность согласно годовому графику ремонтной кампании составит 50 суток. После завершения ремонта энергоблок №5 будет снова включен в сеть", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы НВАЭС, в течение 50 суток на энергоблоке предстоит выполнить капитальный ремонт реакторной установки с полной выгрузкой топлива, провести контроль металла корпуса реактора изнутри, отремонтировать основное оборудование энергоблока. Планово-предупредительный ремонт проводится ежегодно для всех российских АЭС такого типа, чтобы поддерживать стабильное рабочее состояния оборудования и предупреждать его износ. "Для своевременного выполнения ремонта дополнительно привлечено более 300 работников из Ленинградского, Волгодонского, Балаковского, Уральского и Калининского филиалов АО "Атомэнергоремонт". В настоящее время на Нововоронежской АЭС в работе находятся энергоблоки №4, №6 и №7, которые несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком", - говорится в сообщении.

Нововоронежская АЭС является филиалом "Росэнергоатома", расположена на берегу реки Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). В 2016 году на ней запустили первый в мире энергоблок №6 нового поколения "3+", в 2019 году ввели в строй второй инновационный энергоблок №7.