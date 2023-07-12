"Аэрофлот" в мае стал лидером по пунктуальности в ТОП-50 мировых перевозчиков

Уровень безопасности полетов в 2022 году составил 99,979%, отметил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Компания "Аэрофлот" в мае текущего года стала лидером по пунктуальности выполнения рейсов среди 50 перевозчиков мира. Об этом говорится в материалах, подготовленных ко встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с гендиректором перевозчика Сергеем Александровским.

"Аэрофлот" в лидерах по пунктуальности среди ТОП-50 перевозчиков мира, занимая первое место в рейтинге по итогам мая", - говорится в материалах. Здесь также отмечается, что пунктуальность выполнения рейсов по итогам прошлого года и по итогам пяти месяцев текущего года оценивается в 90,4%. В то же время в материалах оговаривается, что цифры приводятся "по пассажиропотоку и собственным данным авиакомпании по пунктуальности прибытия в соответствии с методикой расчета мировых аналитических агентств, данных международного аналитического агентства OAG".

Уровень безопасности полетов в 2022 году составил 99,979%, а по итогам первого квартала 2023 года - 99,969%. "Несмотря на перестройку логистических цепочек в условиях внешнего санкционного давления, "Аэрофлот" сохраняет лидерские позиции на мировом рынке", - говорится в материалах.

Глава правительства РФ ранее провел в среду встречу с гендиректором перевозчика. Среди прочего на ней было указано, что группа "Аэрофлот" по итогам текущего года планирует увеличить пассажиропоток на 11%, до 45 млн пассажиров. "Всего по итогам 2023 года мы планируем перевезти 45,2 млн пассажиров, что составляет 11-процентный рост по отношению к 2022 году", - сказал Александровский.