Под Рязанью в 2025 году намерены запустить логистический центр удобрений

Объем инвестиций в реализацию проекта оценили в 180 млн рублей

ТАСС, 12 июля. В Рязанской области совместно с компанией-инвестором намерены в первом квартале 2025 года ввести в эксплуатацию в Кораблинском районе логистический центр, в котором может единовременно помещаться до 20 тонн минеральных удобрений. Их дополнительные объемы необходимы сельхозкомпаниям для возвращения в оборот неиспользуемых земель на юге региона, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе облправительства.

"Планируемый срок введения объекта в эксплуатацию - первый квартал 2025 года, согласно паспорту проекта. Рассчитанный на единовременное хранение около 20 тыс. тонн, новый логистический комплекс сможет обеспечивать дополнительные потребности в минеральных удобрениях сельхозпредприятий Рязанской области. После запуска центра аграриям будут доступны прямые поставки широкого спектра минеральных удобрений", - сказали в пресс-службе.

Как отметил в своем Telegram-канале губернатор Рязанской области Павел Малков, ожидаемый объем инвестиций в проект составит до 180 млн рублей, а его запуск будет способствовать возвращению в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель. "Заключили соглашение с "Фосагро-Регион" по созданию в Кораблинском районе логистического комплекса. Наши аграрии добиваются высоких показателей, только за последний год объемы производства увеличены на 16%. В регионе одним из приоритетов остается ввод в оборот неиспользуемых земель, поэтому потребность в минеральных удобрениях будет только расти", - подчеркнул Малков.

Как пояснили ТАСС в минсельхозе области, потребность сельхозпредприятий региона в минеральных удобрениях на 2023 год составляет 375 тыс. тонн в физическом весе, или 164 тыс. тонн в действующем веществе. В 2022 году на 1 га посевной площади в области внесено по 147 кг минеральных удобрений в действующем веществе, это третий результат по России.