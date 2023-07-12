12 июля, 12:44
"Иннопром"

Минпромторг и Минтруд обсуждают возможность обучения инвалидов на операторов беспилотников

Первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков отметил, что это также "было бы хорошей программой ресоциализации" для участников СВО, вернувшихся из зоны боевых действий с травмами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Минпромторг и Минтруд обсуждают возможность курсов для людей с ограниченными возможностями, на которых они могли бы обучаться на операторов беспилотников.

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Об этом рассказал журналистам первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков в кулуарах международной выставки "Иннопром".

"Например, одна из идей, которую мы сейчас активно обсуждаем, - это использование или предложение лицам с ограниченными физическими возможностями курсов обучения на оператора беспилотников", - отметил Осьмаков.

"Это еще было бы хорошей программой ресоциализации для парней, которые оттуда [с СВО] возвращаются с травмами", - добавил он. 

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Россия"Иннопром"
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