Минпромторг и Минтруд обсуждают возможность обучения инвалидов на операторов беспилотников

Первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков отметил, что это также "было бы хорошей программой ресоциализации" для участников СВО, вернувшихся из зоны боевых действий с травмами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Минпромторг и Минтруд обсуждают возможность курсов для людей с ограниченными возможностями, на которых они могли бы обучаться на операторов беспилотников.

Об этом рассказал журналистам первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков в кулуарах международной выставки "Иннопром".

"Например, одна из идей, которую мы сейчас активно обсуждаем, - это использование или предложение лицам с ограниченными физическими возможностями курсов обучения на оператора беспилотников", - отметил Осьмаков.

"Это еще было бы хорошей программой ресоциализации для парней, которые оттуда [с СВО] возвращаются с травмами", - добавил он.