Володин призвал депутатов принять поправки, регулирующие работу "наливаек"

Спикер Госдумы назвал недостаточными принятые на сегодняшний день меры

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании в среду призвал депутатов принять поправки в законодательство с целью регулирования работы расположенных в жилых домах точек общепита, продающих алкоголь, так называемых наливаек.

"Тема наливаек, мы к ней вернемся, необходимо принимать поправки к действующему законодательству, потому что те меры, которые приняты до сегодняшнего дня, явно недостаточны <…>. Идет спаивание населения, когда в доме такое учреждение находится, еще и несет в себе многие проблемы. Там дети, это все недопустимо", - сказал Володин. Он призвал "быстрее принять решение" в этой части.

Ранее в Госдуме по предложению Володина была создана рабочая группа, которая занялась темой ужесточения режима работы "наливаек". В частности, речь идет о запрете их работы в ночное время.