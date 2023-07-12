Курорт Хайнань расширит авиасообщение в летний сезон

В настоящее время планируется открытие новых регулярных рейсов в Москву, а также в Джакарту, Сеул и Джидду

САНЬЯ, 12 июля. /ТАСС/. Основные аэропорты южной китайской провинции Хайнань планируют расширить количество внутренних и международных рейсов в летний период для привлечения туристов. Об этом сообщила газета China Daily.

Расположенный в административном центре провинции - городе Хайкоу - аэропорт Мэйлань в первой половине 2023 года открыл 203 новых маршрута, из которых 10 были международными и региональными. В настоящее время планируется открытие новых регулярных рейсов в Москву, а также в Джакарту, Сеул и Джидду (ОАЭ).

Аэропорт курорта Санья "Феникс" возобновил рейсы в Гонконг и Сеул. Кроме того, в середине июля начнется регулярное авиасообщение с Джакартой. А аэропорт Боао открыл рейсы в такие китайские города, как Куньмин, Ланьцан, Чанчунь и Тайюань для привлечения китайских туристов.

Как отмечает газета, летний курортный сезон стартовал 1 июля и завершится в конце августа. Ожидается, что три главных аэропорта провинции Хайнань осуществят почти 50 тыс. рейсов и обслужат 7,53 млн пассажиров. По данным Hainan Airport Group, эти цифры превосходят показатели за тот же период "допандемийного" 2019 года. Ожидается, что около 30 тыс. рейсов и 4,18 млн пассажиров примет Мэйлань. А аэропорт города Санья "Феникс" обслужит еще 20 тыс. рейсов и 3,25 млн туристов.

Развитие авиационных перевозок играет важную роль в реализации проекта построения порта свободной торговли на Хайнане. Его программа была представлена в июне 2020 года. Она предусматривает превращение острова в специальную таможенную зону. Правительство страны рассчитывает в целом завершить создание свободного порта к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций.

К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.