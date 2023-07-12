В Запорожской области статус МСП в упрощенном порядке смогут получить более 7 тыс. фирм

Замглавы правительства региона по экономике Андрей Козенко отметил, что власти Запорожской области обеспечивают доступ местного бизнеса к мерам поддержки, которые действуют в других регионах России

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Более 7 тысяч небольших компаний из Запорожской области смогут получить статус малого и среднего предпринимательства (МСП) в упрощенном порядке и претендовать на государственную поддержку. Об этом сообщил ТАСС в среду заместитель главы правительства Запорожской области по экономике Андрей Козенко.

"Принятие поправок, которые позволят субъектам МСП получить соответствующий правовой статус и начать пользоваться доступными в России мерами господдержки, ускорит процесс преодоления переходного периода в новых регионах. <...> Документ позволит бизнесу не терять время и воспользоваться подготовленной на территории региона экономической инфраструктурой уже в этом году. Получить статус МСП и господдержку смогут более 7 тысяч компаний из Запорожской области", - сказал Козенко.

Он отметил, что власти Запорожской области обеспечивают доступ местного бизнеса к мерам поддержки, которые действуют в других регионах России. "В Запорожской области уже доступна программа льготного кредитования для малого и среднего бизнеса, ведется работа по предоставлению льготного лизинга. Вскоре будут открыты Запорожский государственный фонд поддержки предпринимательства, Фонд микрофинансирования предпринимательства, Гарантийный фонд Запорожской области, готовятся к запуску Региональный центр поддержки экспорта, Региональная лизинговая компания, Корпорация развития Запорожской области", - отметил зампред правительства области.

В понедельник президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому небольшие компании из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей смогут получить статус МСП в упрощенном порядке. До 10 июня 2024 года предприятия из новых регионов будут включать в единый реестр субъектов МСП по особому регламенту.