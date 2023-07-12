Версии всех корпоративных приложений к концу 2023 года будут доступны на ОС "Аврора"

Старший вице-президент по информационным технологиям "Ростелекома" Кирилл Меньшов также сообщил о планах переместить "Аврору Маркет" в магазин приложений RuStore

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Корпоративные версии всех отечественных мобильных приложений уже до конца года будут доступны на операционной системе "Аврора". Адаптировать пока не планируется только узкопрофильные приложения. Об этом сообщил ТАСС на площадке "Иннопрома" старший вице-президент по информационным технологиям "Ростелекома" Кирилл Меньшов.

Разработкой ОС "Аврора" занимается компания "Открытая мобильная платформа", принадлежащая "Ростелекому".

"С точки зрения приложений - работаем над расширением. Многие производители ожидают "ввоз" своих корпоративных версий на конец года - начало следующего. По сути, мы видим, что к концу первого квартала не останется корпоративных приложений без версий на "Авроре". Мы ожидаем, что где-то к концу года мы закроем весь мобильный ряд приложений для корпоративных пользователей", - сказал он, отметив, что версий, адаптированных к "Авроре", пока не появится лишь у редких и специфических приложений.

Также Меньшов сообщил, что планируется, что "Аврора Маркет" переместится в магазин приложений RuStore, что будет удобно для пользователей из-за большого выбора приложений и полезно разработчикам, так как на этой платформе для них лучше монетизация.

"Нам кажется, будет достаточно удобно. Идем в сторону более плавной миграции клиентов, чтобы им было удобнее переводить: контакты, фоточки, что-то еще. Тоже ведем переговоры с провайдерами по закупочным сервисам. Мы считаем, что не должно быть iCloud, как есть у того же Apple. Должен быть все-таки какой-то существующий в России сервис, который этим будет усилятся", - сказал он.

ОС "Аврора"

"Аврора" - первая отечественная мобильная операционная система, разработана на базе Sailfish OS - операционной системы с открытым исходным кодом от финской компании Jolla, созданной бывшими сотрудниками Nokia. "Аврора" может быть установлена на любые мобильные устройства, успешно прошла сертификационные испытания ФСБ России, зарегистрирована Роспатентом и внесена в реестр отечественного программного обеспечения.

О выставке

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году мероприятие проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема выставки - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной - партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.