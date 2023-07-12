"Аскона" обсуждает с ТЦ "МЕГА" открытие своих магазинов вместо IKEA

Компания ранее открыла первый гипермаркет Askona Home, в котором представлены как предметы мебели, так и более 8 тыс. наименований товаров для дома

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Группа "Аскона" обсуждает возможность открытия своих магазинов на площадях, которые освободились в торговых центрах "МЕГА" после закрытия магазинов IKEA, сообщил журналистам исполнительный директор "Аскона В2С Россия и СНГ" Владимир Корчагов.

"Что касается площадей IKEA. Действительно, это одни из приоритетных площадок, которые сейчас освободились. И да, мы в активной фазе переговоров, в том числе с "МЕГАми", - сказал Корчагов. При этом он отметил, что многие торговые площади в ТЦ, которые освободились после ухода с рынка иностранных игроков, уже заняты.

"Многие освободившиеся площадки от fashion (магазины одежды, обуви, аксессуаров - прим. ТАСС) уже заняты российским fashion. Поэтому на сегодняшний день мы рассматриваем ряд площадей и от IKEA, и от других игроков, которые освободились. Но найти в действующем торговом центре площадку 5-8 тыс. (квадратных метров - прим. ТАСС) оказалось не так просто", - добавил топ-менеджер.

Ранее "Аскона" открыла на юге Москвы первый гипермаркет Askona Home. Площадь объекта составляет 5 тыс. кв. м, в нем представлены как предметы мебели, так и более 8 тыс. наименований товаров для дома.

О компании

Группа компаний "Аскона" - российский производитель и ретейлер товаров для дома и здорового сна. "Аскона" включает 10 производственных площадок в России, которые расположены в Коврове, Владимире и Новосибирске. Под управлением группы находятся также свыше 900 розничных салонов.