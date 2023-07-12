Минпромторг предложил создать рабочую группу по транспортной инфраструктуре за рубежом

Директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга Роман Чекушов сообщил, что Россия планирует разместить транспортную инфраструктуру на пути основных международных транспортно-логистических коридоров, в том числе коридора Север - Юг и северо-западного направления

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Рабочую группу по обсуждению вопросов создания транспортно-логистической инфраструктуры за рубежом, куда вошли бы представители властей, логистических компаний и инвесторов, необходимо создать в России. Такое предложение в среду озвучил директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Роман Чекушов на международной промышленной выставке "Иннопром".

"Я просто предложил <…> создать некую рабочую группу или какой-то орган, который включал бы в себя наших лидеров в грузоперевозках, логистов, нас, коллег из Минтранса, регионы и компании - потенциальные инвесторы наших проектов по созданию инфраструктуры за рубежом для того, чтобы в режиме раз в две недели сверять часы, обсуждать конкретные кейсы прикладные", - сказал он на сессии "Развитие международных транспортных коридоров", модератором которой выступила генеральный директор Уральского регионального информационного центра ТАСС Мария Картуз.

Чекушов отметил, что Россия планирует разместить транспортную инфраструктуру на пути основных международных транспортно-логистических коридоров, в том числе коридора Север - Юг и северо-западного направления. "Мы уже в кулуарах <...> начали обсуждать размещение ТЛЦ, терминалов и инфраструктуры за рубежом на пути основных международных транспортно-логистических коридоров. У нас действительно карта основных инфраструктурных решений уже постепенно вырисовывается", - пояснил он.

В частности, рассматривается вопрос о размещении терминалов для перевозки контейнерных грузов на пути следования основных маршрутов из Санкт-Петербурга в Южную Азию, Юго-Восточную Азию и восточное побережье Африки, добавил директор департамента.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В 2023 году мероприятие проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема выставки - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной-партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.