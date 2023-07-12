В Подмосковье заключили более 60 экспортных контрактов с помощью Фонда поддержки экспорта

Общая сумма контрактов превышает $20 млн

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Подмосковные компании заключили свыше 60 экспортных контрактов при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области за первое полугодие 2023 года. Общая сумма контрактов превышает $20 млн, сообщила в среду пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

"61 экспортный контракт был заключен областными предприятиями за первые 6 месяцев этого года при поддержке подмосковного Фонда ВЭД. Общая сумма контрактов составила почти $21 млн", - привели в сообщении слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе рассказали, что основными экспортными направлениями по контрактам, заключенным при поддержке фонда, стали Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Турция и ОАЭ. Таким образом, региональный фонд помогает подмосковным производителям выйти на новые дружественные рынки после сокращения объемов внешней торговли с западными странами.

Поясняется, что фонд оказывает услуги по развитию экспорта в рамках национальных проектов "Международная кооперация и экспорт", а также "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".