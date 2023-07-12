ЦБ выпустил рекомендации для повышения качества ESG-рейтингов

Как отметил регулятор, непротиворечивость, достоверность и своевременность ESG-рейтингов являются необходимыми условиями для будущего устойчивого роста экономики России

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Банк России разработал рекомендации для повышения качества методологии и развития практики присвоения ESG-рейтингов, следует из материалов регулятора.

"Этот документ мягкого регулирования позволит заложить основу для того, чтобы сделать ESG-рейтинги более объективными, прозрачными и сопоставимыми между собой. Рекомендации предназначены как для составителей ESG-рейтингов, так и их пользователей - компаний и эмитентов, которые смогут учитывать критерии оценки для улучшения своей деятельности", - следует из сообщения.

В документе Банк России дает определение ESG-рейтингов, устанавливает минимальный набор учитываемых для оценки элементов, вводит единую рейтинговую шкалу. Как отмечает регулятор, непротиворечивость, достоверность и своевременность ESG-рейтингов являются необходимыми условиями для будущего устойчивого роста российской экономики. Рейтинги позволяют оценить степень воздействия организаций на окружающую среду и общество, а также подверженность самих компаний внешним рискам. Кроме того, такие рейтинги обеспечивают доступ к зарубежным рынкам и повышают конкурентоспособность российских игроков.

Так, ЦБ предполагает оценивать критерий Е ("окружающая среда", E - environment), подходя к оценке с двух сторон: как деятельность оцениваемой организации влияет на окружающую среду, и как среда влияет на ее деятельность. При этом ЦБ рекомендует оценивать следующие компоненты: климат, энергопотребление и энергоэффективность, атмосферу, водные ресурсы, леса и биоразнообразие, экологический менеджмент, цепочки поставок.

Оценку критерия S ("социальная ответственность", S - social) ЦБ рекомендует проводить с учетом организационно-правовой формы, масштаба и отраслевой специфики деятельности организации. Регулятор выделяет в критериях оценки систему мотивации персонала, политику равенства, охрану труда, взаимодействие с обществом.

В критерии G ("корпоративное управление", G - governance) регулятор рекомендует оценивать основные компоненты: структуру собственности и реализацию акционерами прав, органы управления, стратегическое управление, систему вознаграждения, управление рисками, осуществление внутреннего контроля и аудита, раскрытие информации.