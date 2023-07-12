В Ленобласти число находящихся в простое из-за санкций предприятий снизилось до двух

Регистрируемая безработица в регионе составляет 0,3%, при этом общий уровень безработицы - 2,8%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Число предприятий Ленобласти, находящихся в простое из-за санкций, уменьшилось до двух. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Ленобласти Тимофей Котов.

"Если взглянуть на аналогичный период прошлого года, то под риском увольнения находились более 10 тыс. работников различных предприятий Ленобласти. Это 115 организаций заявляли о введении режима простоя или неполного рабочего дня, планировались увольнения персонала. На сегодняшний день в простое находятся всего 14 предприятий, это 459 человек. Из них в связи с санкционным давлением в простое находится всего две организации. У остальных 12 предприятий режим простоя связан с сезонным характером работы", - сказал он.

Регистрируемая безработица в Ленобласти составляет 0,3%, при этом общий уровень безработицы - 2,8%. На учете в службе занятости находятся около 4 тыс. жителей Ленобласти, из них статус безработного имеют чуть меньше 3 тыс. человек.