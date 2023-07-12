ГК "Цифра" предложит Белоруссии единую платформу для промышленности

Как отметил директор по стратегическим проектам ГК "Цифра" Павел Федосов, компания активно участвует в российско-белорусской рабочей группе по вопросам разработки и реализации совместных решений в области промышленного программного обеспечения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Отечественный разработчик IT-решений ГК "Цифра" предложит партнерам из Белоруссии свои решения в рамках инициативы обеспечения технологического суверенитета России и Белоруссии. Так, в портфеле компании есть платформа по контролю за оборотом сырья, позволяющая в отдельных отраслях снижать сырьевые издержки до трех раз, сообщил в среду ТАСС на площадке "Иннопрома" директор по стратегическим проектам ГК "Цифра" Павел Федосов.

"Наша компания остается приверженцем идеи о повышении уровня вовлеченности IT-компаний России и Белоруссии в развитие IT-ландшафта на базе собственных разработок. <…> Например, диспетчеризация горнотранспортного комплекса увеличивает его производительность на 8-10%. Системы мониторинга состояния производственного оборудования увеличивают полезную загрузку станков в машиностроении/металлообработке до 15%, а значит и производительность труда. Реализация материального баланса на платформе ZIIoT позволяет до трех раз снизить потери сырья в нефтепереработке и химический промышленности", - сказал Федосов.

Он добавил, что компания активно участвует в российско-белорусской рабочей группе по вопросам разработки и реализации совместных решений в области промышленного программного обеспечения. Компания входит в число IT-разработчиков, которые решили создать рабочую группу по обеспечению технологического суверенитета союзного государства. В фокусе рабочей группы будет создание совместных центров компетенций ЕАЭС по развитию промышленного ПО; развитию и внедрению совместных разработок в области промышленного ПО; формирование на их основе принципиально новой системы подготовки цифровых специалистов, экосистемы передовых технологий внутри союза.

"В качестве результата ожидаем создание набора успешно реализованных проектов по замещению иностранного ПО, радикальное снижение рисков и угроз возможных неправомерных и злонамеренных действий третьих лиц в отношении промышленного сектора Союзного государства и положительный эффект за счет оптимизации и повышения эффективности основных технологических процессов", - сказал Федосов.

ГК "Цифра" была основана "Реновой" в 2017 году для инвестиций в сфере промышленного интернета вещей, платформенных решений для предприятий и автономного транспорта.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема "Иннопром-2023" - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной-партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.