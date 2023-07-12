12 июля, 13:11
"Иннопром"

Минпромторг хочет перейти от брендов в перечне параллельного импорта к их правообладателям

Первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков отметил, что механизм необходимо трактовать не как "реформу гражданского кодекса", а как развитие специальной экономической меры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Минпромторг РФ намерен уйти от указания конкретных брендов в перечне товаров для параллельного импорта и перейти к указанию их правообладателей. Об этом сообщил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков в ходе заседания экспертного совета по развитию внешнеэкономической деятельности при комитете Госдумы по экономической политике на "Иннопроме".

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"Мы сейчас находимся в дискуссии в части параллельного импорта. Попытаемся упростить администрирование этого механизма. То есть мы стоим на своей позиции, которую неоднократно озвучивали: это отказ от массового параллельного импорта и сохранение селективного параллельного импорта в разрезе той или иной номенклатуры, того или иного бренда. Мы хотим сейчас расширить этот механизм на правообладателей, то есть не через бренды, которых может быть целый "зоопарк", потому что патентуют обычно всевозможные орфографические варианты одного и того же бренда, а писать от правообладателей", - сказал Осьмаков.

Кроме того, механизм необходимо трактовать не как "реформу гражданского кодекса", а как развитие специальной экономической меры, подчеркнул замминистра. 

Теги:
Россия"Иннопром"
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