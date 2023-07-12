Суд обратил в доход государства акции и 369 млн рублей, которые принадлежали депутату Думы

Нарушения антикоррупционного законодательства ранее выявила Генпрокуратура

КАЛИНИНГРАД, 12 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд Калининграда удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства 53 750 акций Калининградского морского торгового порта, а также незаконного дохода, полученного их владельцами, в сумме 369,2 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

"Иск заместителя генерального прокурора удовлетворен в полном объеме. В доход Российской Федерации обращены акции АО "Калининградский морской торговый порт", учитываемые на счетах Лысенко Н. И. (23 250 штук) и Колесника А. И. (28 500 штук); с них также взыскана в доход государства сумма незаконного дохода - 369 238 856, 1 рубля. Мотивированное решение будет изготовлено в пределах предусмотренного законом пятидневного срока", - говорится в сообщении.

Иск замгенпрокурора РФ был предъявлен депутату Госдумы Колеснику А. И., его супруге Лысенко М. В. и ее матери Лысенко Н. И. В нем указывалось, что Генпрокуратурой выявлены нарушения антикоррупционного законодательства депутатом Колесником: незаконное приобретение, скрытое владение акциями АО "Калининградский морской торговый порт", а также нелегальное осуществление коммерческой деятельности по управлению портом и неправомерное обогащение. Приобретя в 2001-2002 годах 28,5% акций, ответчик сначала оформил их на юридические лица, затем - по договору купли-продажи - на свое имя, что позволило ему стать директором порта.

При этом, отмечается в иске, с марта 2011 года Колесник занимал государственные должности, в том числе являлся депутатом Калининградской областной Думы, Государственной думы. "Работа в высшем законодательном органе государства, по мнению истца, требовала от Колесника отказа от осуществления предпринимательской деятельности. Вопреки установленным запретам он приобретал активы и извлекал прибыль в той отрасли, в которой принимал законодательные решения как депутат - портовой и транспортной. Таким образом, доходность его бизнеса напрямую зависела от нормотворческой деятельности Государственной думы, в которой он принимал личное участие. О возникшем конфликте интересов в компетентные органы Колесник не сообщил", - говорится в сообщении. Как считает истец, чтобы замаскировать свою коммерческую деятельность, ответчик ввел в совет директоров порта своих родственников и друзей, акции передал по договору управления доверенным лицам.

По мнению прокурора, от эксплуатации имущества АО "Калининградский морской торговый порт" Колесник получил более 369 млн рублей, которые названы истцом незаконным источником дохода депутата.