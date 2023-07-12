Эксперт: российские IТ-решения для промышленности могут полностью заместить иностранные

Директор по стратегическим проектам ГК "Цифра" Павел Федосов сообщил, что на разработку готового решения в области промышленного ПО может уходить много времени

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Российские разработчики в состоянии полностью заместить иностранные компьютерные программы для промышленности собственными решениями, в России уже есть большое количество российских аналогов и перспективных стартапов. Об этом сообщил в среду ТАСС на площадке форума-выставки "Иннопром" директор по стратегическим проектам ГК "Цифра" (один из крупных разработчиков специализированного ПО для промышленных предприятий) Павел Федосов.

"Если мы говорим про ПО для промышленности - его на самом деле возможно заместить. И уже есть много российских аналогов, примеров, много стартапов и зрелых продуктов. С ними надо просто продолжать работать", - сказал Федосов.

Он отметил, что на разработку готового решения в области промышленного ПО может уходить много времени. Для того, чтобы решение стало тиражируемым продуктом, нужно обеспечить высокий уровень техподдержки и постоянно развивать и обновлять функционал. Для этого требуются особые компетенции и значительное количество специалистов, которые будут это все обеспечивать.

Промышленные компании имеют свою специфику, но нет необходимости создавать свои собственные решения внутри контура компании. Зачастую эти энергозатраты неоправданны, мировой практики успешной тоже нет, сетует он.

Так, например, нет необходимости в каждой компании создавать свой мессенджер, вместо этого эксперт советует пользоваться существующими на рынке удобными и доступными программами.

ГК "Цифра" была основана "Реновой" в 2017 году для инвестиций в сфере промышленного интернета вещей, платформенных решений для предприятий и автономного транспорта.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В 2023 году мероприятие проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема выставки - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной-партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.