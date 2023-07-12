Григоренко: борьба с контрафактным алкоголем требует контроля производств и каналов сбыта

По словам вице-премьера - руководителя аппарата правительств, возобновление отмененных мораторием проверок в отношении производителей не станет решением проблемы

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Борьба с суррогатным алкоголем требует контроля не только за процессами производства, но и за каналами сбыта такой продукции. При этом возобновление отмененных мораторием проверок в отношении производителей не станет решением проблемы, сообщил на пленарном заседании Госдумы вице-премьер - руководитель аппарата правительств РФ Дмитрий Григоренко.

"По поводу алкоголя и всего, что связано со слабоакогольными напитками, у нас комплекс решений сейчас готовится, часть решений мы уже приняли, что-то уже с 1 сентября вступает в силу, что-то - с 1 марта. <…> Мало контролировать производство, основная проблема заключается в том, что нужно еще контролировать кассу. <…> Потому что если мы не контролируем попадание нелегальной продукции на легальную полку, что бы мы ни делали, система будет с изъянами. Поэтому на сегодняшний день мы по слабоалкогольным напиткам серьезно занимаемся отработкой внедрением системы маркировки - от производителя, ну либо от границы, если это импортный товар, до полки", - сказал он.

По словам Григоренко, маркировка позволяет создать "некий виртуальный склад, где можно увидеть хождение товара, и в который невозможно попасть на каком-то этапе". "Мы также тут долго дискутировали с Роспотребнадзором, отдельно с Анной Юрьевной [Поповой, главой ведомства], с тем, чтобы еще и добавить информацию о количестве продукта", - добавил он.

При этом, по мнению вице-премьера, отмена моратория на проведение проверок не позволит решить проблему контрафактного алкоголя. "Отменой моратория мы не предупреждаем ничего, проверкой мы фиксируем уже ранее совершенное событие. <…> Cчитаю, что задача же не ходить и фиксировать эти нарушения, а делать так, чтобы они не наступали", - сказал он, отметив, что помочь избежать нарушений может использование риск-ориентированного подхода.

В конце июня на сайте проектов нормативных правовых проектов был опубликован проект приказа Минфина РФ, предполагающий дополнение в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований контроля алкогольной продукции.

Среди дополнительных индикаторов указана фиксация в ЕГАИС (за календарный год) производства пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в объеме менее 70% от максимальной производственной мощности основного технологического оборудования для выпуска перечисленных напитков, указанной в реестре производителей. Еще одним индикатором риска указано производство пивных напитков в случае, если совокупный объем производства и (или) закупки пива в квартале и остатков произведенного и (или) закупленного пива на конец последнего дня предыдущего квартала составляет менее 40% от объема произведенных пивных напитков в квартале (на основании сведений ЕГАИС).