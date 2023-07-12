Дума приняла в I чтении пакет законопроектов по регулированию старательской деятельности

Под этим понятием подразумевается деятельность по поиску и добыче золота на старательских участках и частях водных объектов, осуществляемая старателями в соответствии с требованиями, установленными законопроектом и принятыми в соответствии с ним другими нормативными правовыми актами

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, которыми предлагается урегулировать деятельность граждан РФ по добыче драгоценных металлов (золота) на непромышленных месторождениях. Документы были инициированы правительством РФ.

Сейчас добывать золото можно только из официально зарегистрированных месторождений, при этом неперспективные для промышленного освоения мелкие россыпные месторождения или отработанные (техногенные) россыпи не могут быть отработаны на законных основаниях. Документами вводится понятие "старательская деятельность", под которой понимается деятельность по поиску и добыче золота на старательских участках и частях водных объектов, осуществляемая старателями в соответствии с требованиями, установленными законопроектом и принятыми в соответствии с ним другими нормативными правовыми актами.

Для апробации предлагаемого механизма предусмотрено, что в течение трех лет со дня вступления в силу законопроекта старательская деятельность может осуществляться в пилотном режиме на территориях субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и территориях субъектов РФ (частях территорий субъектов), относящихся к сухопутным территориям Арктической зоны России, а по истечении трех лет - на территориях иных субъектов РФ. Старательская деятельность на старательском участке прекращается в связи с истечением срока договора безвозмездного пользования участком или досрочно, в том числе в случае, если совокупное количество золота в химически чистом виде, добытого этим индивидуальным предпринимателем на участке, достигло 30 килограммов.

Старательский участок предоставят на три года

Старательский участок может быть предоставлен гражданину РФ, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на три года на основании договора безвозмездного пользования старательским участком. Предусматривается также продление этого срока. Максимальная площадь предоставляемого старательского участка устанавливается высшими исполнительными органами субъектов РФ и не может превышать десять гектаров. Старатель может заниматься старательской деятельностью только на одном старательском участке и на глубине, не превышающей пяти метров.

Старатели обязаны представлять отчетность в виде декларации о старательской деятельности.

Предусматривается обязанность старателя своими силами и (или) за свой счет восстановить старательский участок и часть водного объекта, в границах которых проводилась старательская деятельность, до момента прекращения договора безвозмездного пользования таким старательским участком. Правительство РФ будет устанавливать требования к комплексу мероприятий по восстановлению старательского участка и части водного объекта, в границах которых проводилась старательская деятельность.

Законопроектами предполагается использование специальной государственной информационной системы в целях обеспечения старательской деятельности. При этом на первом этапе реализации законопроектов в качестве информационной системы будет применяться подсистема федеральной информационной системы для предоставления гражданам земельных участков "НаДальнийВосток.рф". Законопроектом предусмотрена возможность самостоятельного выбора индивидуальными предпринимателями старательских участков через информационную систему по аналогии с "дальневосточным гектаром".

В случае принятия документы вступят в силу с 1 марта 2024 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.