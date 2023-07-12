Госдума приняла закон, защищающий права покупателей жилья при недействительной сделке

Согласно документу, покупателю по сделке, признанной недействительной, предоставляется право выкупа жилого помещения до его выставления на торги

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на защиту интересов лиц, которые утрачивают жилье вследствие признания сделки по его приобретению недействительной в соответствии с нормами закона "О несостоятельности (банкротстве)", когда речь идет об оспаривании подозрительных сделок должника. Документ был инициирован правительством РФ.

Закон был подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда РФ от 3 февраля 2022 года. Документом предусматривается, что часть средств, вырученных от реализации такого помещения, в размере суммы денежных средств и (или) стоимости иного имущества, переданных гражданином должнику по недействительной сделке, должны быть возвращены этому гражданину, минуя конкурсную массу должника. До перечисления денежных средств гражданин и члены его семьи, совместно проживающие в этом помещении, сохраняют право пользования им.

Кроме того, покупателю по сделке, признанной недействительной, предоставляется право выкупа жилого помещения до его выставления на торги. В таком случае обязательства по договору купли-продажи жилья могут быть исполнены путем проведения зачета суммы денежных средств и (или) стоимости иного имущества, переданных гражданином должнику по недействительной сделке, и доплаты разницы между этой суммой и ценой договора. Этот гражданин также имеет право участвовать в торгах по продаже жилого помещения по общим правилам.

В случае признания торгов несостоявшимися гражданин может в определенный срок заключить договор купли-продажи жилого помещения по цене, равной начальной цене продажи первых или повторных торгов или минимальной цене продажи торгов посредством публичного предложения. Этот механизм будет применим и для случаев банкротства специальных категорий должников, например, в случае признания недействительными сделок кредитной организации.

Поправки ко второму чтению

Принятыми во втором чтении поправками предусматривается право гражданина-кредитора, даже если он не участвовал в торгах, при продаже жилья на торгах в течение десяти рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов заключить договор купли-продажи жилья по цене, определенной по итогам торгов и указанной в протоколе, если эта цена не более чем на 20% превышает установленную в соответствующем порядке минимальную цену. При проведении торгов по продаже жилья посредством публичного предложения гражданин-кредитор, даже если он не участвовал в торгах, имеет право преимущественного приобретения жилья в случае снижения цены до указанного размера.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов ранее пояснял, что целью законопроекта является предотвратить ущемление прав граждан, которые утрачивают жилое помещение из-за признания сделки по его приобретению у физического лица-банкрота недействительной. Депутат подчеркнул, что в таких случаях добросовестному покупателю предоставляется максимум возможностей оставить эту квартиру за собой. Гражданин получает преимущественное право приобретения жилого помещения как до начала торгов, так и в их процессе и даже после их завершения. Если текущая рыночная цена квартиры упала по сравнению с ценой, которую установил ранее суд, признавший сделку недействительной, то гражданину эта квартира просто возвращается, и решение о недействительности сделки отменяется, пояснил депутат. Во всех случаях гражданину зачитывается денежная сумма, которую он уплатил при покупке квартиры у должника, указал парламентарий.