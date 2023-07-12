Госдума приняла закон о доступе ДОМ.РФ к кредитным историям

Норма позволит единому институту развития в жилищной сфере улучшить оценку качества ипотечных жилищных кредитов, подлежащих включению в ипотечное покрытие облигаций

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий доступ единого института развития в жилищной сфере (АО "ДОМ.РФ") к кредитным историям россиян при секьюритизации кредитного портфеля. Документ был инициирован правительством РФ.

Принятый закон дополняет законодательство о кредитных историях положением о предоставлении информации, составляющей содержание кредитной истории, в бюро кредитных историй обслуживающей кредитную задолженность организацией при заключении договора между такой организацией и единым институтом развития в жилищной сфере.

"Целью изменения является снижение расходов на сопровождение сделок по секьюритизации прав требований (задолженности) по жилищным ипотечным кредитам (займам) и повышение доступности ипотечных кредитов (займов) для ипотечных заемщиков", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, согласно документу, согласие субъекта кредитной истории, предоставленное пользователю кредитной истории, считается данным также единому институту развития в жилищной сфере для оценки кредитного риска по договорам займа (кредита), права требования по которым могут быть уступлены пользователем кредитной истории ипотечному агенту в целях выпуска облигаций с ипотечным покрытием, обеспеченных поручительством единого института развития в жилищной сфере и которые указаны в соглашении между пользователем кредитной истории, АО "ДОМ.РФ" и ипотечным агентом.

Норма позволит единому институту развития в жилищной сфере улучшить оценку качества ипотечных жилищных кредитов, подлежащих включению в ипотечное покрытие облигаций, а также повлияет на повышение качества портфелей ипотечных кредитов в обеспечении облигаций с ипотечным покрытием, указывают в правительстве.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.