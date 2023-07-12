Пилотный период закона о старателях будет длиться четыре года

Регионами-пилотами планируют сделать Магаданскую область и Забайкальский край

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Пилотный период законопроекта "О вольном приносе", который разрешит добычу золота в РФ частным лицам, будет длиться четыре года. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в ходе пленарного заседания Госдумы в среду.

Регионами-пилотами планируется сделать Магаданскую область и Забайкальский край.

"Законопроект будет действовать только в этих регионах в течение пилотных четырех лет после принятия - три года действует договор безвозмездного пользования и один год - для подведения итогов первого этапа. В случае принятия законопроекта в первом чтении, ко второму мы соответствующим образом актуализируем финансово-экономическое обоснование применительно к условиям добычи именно в этих двух регионах", - сказал он.

Чекунков добавил, что в ходе обсуждения проекта много вопросов касалось разграничения регулирования старательский деятельности с законом о недрах. "Действующее требование закона о недрах рассчитано именно на промышленность - недропользователь должен пройти не менее десяти различных процедур в различных органах власти. <…> По факту, мелкие старатели, граждане, которые сегодня занимаются <…> нелегальной добычей, не готовы пойти на такую длительную процедуру. Распространение на старательскую деятельность требований закона о недрах приведет к возложению на граждан запредельного уровня административной нагрузки и не позволит достичь цели обелить эту сферу", - добавил министр.

В свою очередь, законопроект "О вольном приносе" даст возможность получения статуса старателя по принципу одного окна. Значительное внимание, подчеркнул он, уделено природоохранным рискам, законопроектом установлены обязательства восстановить участок.

Старатели после принятия законопроекта смогут самостоятельно в режиме онлайн выбирать участок для работы на интерактивной карте. Законопроект разработан по поручению президента РФ Владимира Путина. Он призван урегулировать деятельность по добыче индивидуальными предпринимателями россыпного золота на неперспективных для промышленного освоения мелких россыпных месторождениях или отработанных (техногенных) россыпях, определить условия осуществления такой деятельности и порядок сбыта добытого золота государству.